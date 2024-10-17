ディー・エル・イーが急伸。この日、子会社を通じて出資する動画投稿アプリ運営の米Ｔｒｉｌｌｅｒ（トリラー）について、１１日付で上場会社のＡＧＢＡＧｒｏｕｐＨｏｌｄｉｎｇとの合併が承認されたと発表した。合併後の正式社名は「ＴｒｉｌｌｅｒＧｒｏｕｐ」。上場先は米ナスダック市場でティッカーシンボルは「ＩＬＬＲ」となる。これが買い材料視されている。 出所：MINKABU PRESS