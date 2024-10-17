石破首相は１７日、東京・九段北の靖国神社で始まった秋季例大祭に合わせ、神前に供える真榊（まさかき）を「内閣総理大臣石破茂」名で奉納した。１９日までの期間中の参拝は見送る方向だ。関係者によると、首相は過去に真榊は奉納していなかった。岸田前首相や菅元首相は春季や秋季の例大祭で真榊を奉納し、８月の終戦の日には玉串料を私費で納めていたことから、首相も踏襲したものとみられる。首相はかねて「天皇陛下が