【ニューヨーク１６日（日本時間１７日）発】ドジャースの大谷翔平投手（３０）はメッツとのナ・リーグ優勝決定シリーズでヒリヒリした戦いを繰り広げているが、メッツのフランシスコ・リンドア内野手（３０）とのＭＶＰ論争は決着したようだ。史上初の「５４本塁打―５９盗塁」を達成した圧倒的な成績はライバルの追随を許さず注目は大谷がＤＨ専任では初のＭＶＰに輝くかではなく、満票で受賞するかどうかだ。米メディアの重鎮記