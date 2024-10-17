Eggs ’n Thingsに、秋の味覚”お芋”を主役にした「焼き芋ブリュレパンケーキ」と、ビーフステーキの味わい深さと旨みがあとを引く「フィリーチーズステーキサンド」が登場！ほっこり甘くて濃厚なパンケーキといっしょに味わいたい「さつまいもティーラテ」も期間限定で登場します☆ Eggs ’n Things「焼き芋ブリュレパンケーキ／フィリーチーズステーキサンド」  販売期間：2024年10月25日（金）〜11月28日（木）