1997年に登場した老舗メディアプレーヤー「Winamp」のソースコードが2024年10月、GitHub上から削除されました。Winampのソースコードをめぐっては、2024年9月に公開された際に「フォークの作成を禁止」するなどの条項が盛り込まれるなど、ライセンスの問題が指摘されていました。Winamp owner deletes 'Open Source' repository after a bumpy month on GitHub | Tom's Hardwarehttps://www.tomshardware.com/tech-industry/winamp