故・安倍晋三元首相の妻・昭恵氏が17日までに自身の公式Ｘ（旧ツイッター）を更新。衆院選（27日投開票）に向け、自民党派閥の政治資金パーティーを巡る裏金事件に関与した萩生田光一元政調会長、丸川珠代・元五輪担当相を応援する投稿を続け、リプ欄には賛否の声が続いた。 【写真】東京7区から鞍替え出馬した丸川珠代氏 昭恵氏は16日付のＸに、東京24区に無所属で立候補した萩生田氏の応援で同日に八王