◇プロ野球 セ・リーグ CS ファイナルステージ 第2戦 巨人-DeNA(17日、東京ドーム）CSファイナルステージ第2戦で先発予定の巨人・菅野智之投手が吉川尚輝選手についてコメントしました。吉川選手は今季、プロ8年目にして初めて全143試合に出場し、セ・リーグ首位へ大きく貢献。9月26日の試合で左脇腹付近を負傷した影響もあり、シーズン終了後は別メニューでの調整。16日の公示発表では出場選手登録はありませんでした。16日の練習