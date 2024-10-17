Amazonが電子書籍リーダー「Kindle」としては登場から17年で初のカラー表示対応端末となる「Kindle Colorsoft」を発表しました。Amazon’s first color Kindle, Kindle Colorsoft Signature Edition, has arrivedhttps://www.aboutamazon.com/news/devices/kindle-color-specs-price-announceAmazonは2007年から電子書籍リーダー「Kindle」を展開しています。2011年に登場したタブレット端末「Kindle Fire」シリーズはIPS液晶を搭