韓国の俳優、チェ・ミンシクが、主演作「破墓／パミョ」（チャン・ジェヒョン監督）の１０月１８日からの日本公開を前に来日した。韓国映画の現在の活況の導火線となったメガヒット作「シュリ」（１９９９年）、２００４年のカンヌ国際映画祭グランプリ（審査員特別大賞）を受賞した「オールド・ボーイ」（０３年）をはじめ、幾多の作品で忘れがたい演技を見せてきた６２歳の名優。映画に臨む思いを尋ねると、自らを「インテリア