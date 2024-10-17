ウラド草原の夜空に紫金山・アトラス彗星中国内モンゴル自治区【新華社バヤンノール10月17日】中国内モンゴル自治区バヤンノール市のウラド草原で14日、6万年に1度しか巡って来ない「紫金山・アトラス彗星」が夜空を横切り、まばゆい光で人々の目をくぎ付けにした。（記者/李雲平）