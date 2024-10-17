ＪＲ九州の子会社「ＪＲ九州高速船」（福岡市）が、博多―韓国・釜山（プサン）港を結ぶ旅客船「クイーンビートル」の浸水を隠して３か月以上運航を続けていた問題で、福岡海上保安部は１７日午前、船舶安全法と海上運送法違反の疑いで同社と船の捜索を始めた。一連の問題を巡っては、隠蔽（いんぺい）を指示したとみられるＪＲ九州高速船の社長が解任された。国土交通省も同社に対して全国初の「安全統括管理者・運航管理者の