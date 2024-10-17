ボーイズグループBTSのメンバー、J-HOPEが本日（10月17日）満期除隊した。去る6月12日に兵役を終えた最年長メンバーのJINに続き、2人目の除隊だ。【写真】J-HOPE、実姉が「美女すぎて」話題J-HOPEは本日午前、江原（カンウォン）道原州（ウォンジュ）市の第36師団新兵教育隊から除隊した。彼は昨年4月、陸軍に現役入隊し、基礎軍事訓練を終えた後、助教として服務してきた。（写真提供＝OSEN）BTS・J-HOPEBTSのメンバー7人中、5人