韓国の世界的人気グループBTSのメンバー、J-HOPEさんが10月17日、兵役を終え除隊しました。17日午前10時すぎ、18カ月間過ごした江原道原州市の部隊の施設から軍服姿で出たきたJ-HOPEさんは、すでに兵役を終えた最年長メンバーのJINさんから大きな花束を受け取り、抱き合いました。J-HOPEさんは「待ってくださって本当に感謝しています。本当に大きな応援と声援、愛をくださってありがとうございます。元気に除隊しました。ありがと