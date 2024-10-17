三重県鈴鹿市にあった社会福祉法人の役員選任をめぐり、元理事長の男ら4人が社会福祉法違反の疑いで逮捕されました。社会福祉法違反の収賄の疑いで逮捕されたのは、兵庫県神戸市の会社役員・四宮慶太郎容疑者(58)、兵庫県神戸市の会社員・吉岡百々代容疑者(61)、さらに贈賄の疑いで逮捕されたのは和歌山県紀の川市の不動産管理業・金田充史容疑者(52)、そして東京都中央区の無職・迫丸卓哉容疑者(44)です。警察の調べによりますと