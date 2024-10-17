大規模災害時にLPガスの安定供給を行おうと、三重県内11カ所の中核充填所で16日、稼働訓練が一斉に行われました。LPガスの中核充填所は、災害発生直後に安定的なエネルギー供給を公的施設などに行うため、国が備蓄するLPガスの受け入れを行っていて、県内では11カ所が指定されています。訓練は三重県LPガス協会が行ったもので、志摩市にある中核充填所では職員や県の関係者など約50人が参加しました。訓練は南海トラフ巨大地震が発