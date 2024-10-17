10月22日19時より、ニッポン放送開局70周年を記念した特別番組『よにのちゃんねるのオールナイトニッポンPremium』が放送。YouTubeチャンネル『よにのちゃんねる』メンバーの二宮和也（嵐）、山田涼介（Hey! Say! JUMP）、菊池風磨（timelesz）が出演する。 （関連：二宮和也、山田涼介に向ける厚い信頼付き合いが深く長くなっても変わらない“全方位完全無欠男”への印象） 本情報は、本日10月16日に配信され