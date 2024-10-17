福岡県警春日署は17日、春日市下白水北5丁目付近で16日午後4時ごろ、女児が遊んでいたところ、見知らぬ男から「ねえねえ何遊んでるの」などと声をかけられる事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。男は30から40代で身長175くらいの中肉。青色半袖シャツ、黒色七分丈短パンを着用していたという。