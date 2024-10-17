Amazonが2024年10月16日(水)に電子書籍リーダー「Kindle」「Kindle Paperwhite」「Kindle Scribe」の新型モデルを一斉に発表しました。各モデルにはページめくりの高速化や画面輝度の向上などの変化が加わっています。Kindle (キンドル) 電子書籍リーダー | Amazonhttps://www.amazon.co.jp/b/?ie=UTF8&node=3933932051Amazon Newsroom - Amazon、Kindleシリーズを刷新https://amazon-press.jp/Top-Navi/Press-releases/Presse