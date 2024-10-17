警察のウエアラブルカメラの主な運用案警察庁は17日、職務質問などの街頭活動の様子を常時録画するため警察官が装着する「ウエアラブルカメラ」の試験運用を始めると明らかにした。来年度に一部地域の警察に導入し、トラブル時に職務の適切性を証明するために使う他、交通違反の証拠保全や雑踏警備での活用を想定している。市民の反応や業務への影響などを検証し、全国での本格導入を目指す。警察庁によると、近年、職務質問を