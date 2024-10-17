英ボーイズグループ「ワン・ダイレクション」のリアム・ペインさんが１６日、滞在先のホテルから転落し急死した。３１歳だった。故意か事故かは不明。米メディア「ＴＭＺ」によると、ペインさんは１６日午後５時過ぎ、アルゼンチン・ブエノスアイレスのパレルモ近郊のホテル滞在中、３階のバルコニーから中庭に転落したという。ペインさんは恋人の米俳優ケイト・キャシディと９月３０日にアルゼンチンに到着し、一緒に休暇を