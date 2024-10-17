伝説のロックバンド、ザ・ビートルズが1964年に初めてアメリカに降り立った際の未曽有の熱狂を鮮明に映し出す完全新作ドキュメンタリー『ビートルズ ‘64』が、11月29日からディズニープラスで独占配信される。プロデューサーを務めるのは、『タクシードライバー』、『キング・オブ・コメディ』、『グッドフェローズ』など数えきれない名作を手掛けてきたアカデミー賞監督マーティン・スコセッシだ。【動画】『ザ・ビートルズの