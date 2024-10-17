観光庁が発表した１〜９月の訪日外国人客の消費額は、年末まで３か月残して年間の過去最高をすでに更新した。円安を背景に訪日客が増え、宿泊費や買い物代が増えたためだ。ただ欧米の観光大国と比べると消費額は少ない。東京や大阪に集中する訪日客の消費を全国に波及させるため、いかに地方に富裕層を呼び込めるかがカギを握る。（鈴木瑠偉）東京、大阪・京都で消費額の６割山陰有数の観光地、鳥取砂丘では２０２６年の開業を