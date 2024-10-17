中国と「一帯一路」共同建設国の貿易額、１〜９月は６・３％増江蘇省の建設機械メーカー、徐工集団工程機械が生産したアフリカ顧客向けの大型トラック。（資料写真、南京＝新華社配信）【新華社北京10月17日】中国税関総署統計分析司の呂大良（りょ・だいりょう）司長は14日、国務院新聞（報道）弁公室の記者会見で、中国の1〜9月の「一帯一路」共同建設国との貿易額が前年同期比6.3％増の15兆2100億元（1元＝約21円）だったと発