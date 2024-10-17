アマチュア野球名物記者ドラフト2024対談〜隠し玉編10月24日開催のプロ野球ドラフト会議に先駆け、『web Sportiva』ではアマチュア野球の現場で取材を長年続けている名物記者の対談を実施。スポーツ報知でアマチュア野球を担当する加藤弘士氏と、著書『下剋上球児』がTBS系列でドラマ化された菊地高弘氏による対談。今回は隠し球編。将来有望な"未完の大器"や異色の経歴を持つ選手、県立高や独立リーグの"隠し球"など、盛りだくさ