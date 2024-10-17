アマチュア野球名物記者ドラフト2024対談〜野手編10月24日開催のプロ野球ドラフト会議に先駆け、『web Sportiva』ではアマチュア野球の現場で取材を長年続けている名物記者の対談を実施。スポーツ報知でアマチュア野球を担当する加藤弘士氏と、著書『下剋上球児』がTBS系列でドラマ化された菊地高弘氏による対談。今回は「野手編」をお届けする。各世代No.1のショートからロマン枠まで、ふたり独自の視点で語り尽くす。（写真左か