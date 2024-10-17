ゆりあげ港(みなと)朝市協同組合は、秋のイベント「せり鍋まつり」を11月3日(日)に宮城県名取市閖上にて開催します。 ゆりあげ港朝市協同組合「せり鍋まつり」 日時： 2024年11月3日(日)朝6時〜会場： ゆりあげ港朝市(宮城県名取市閖上東3丁目5-1)参加費： 無料配布数： 2,000食公式サイト： https://www.yuriageasaichi.jp/ ゆりあげ港(みなと)朝市協同組合は、秋のイベント「せり鍋ま