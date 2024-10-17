NOBUTA GROUPマスターズGCレディース女子ゴルフの国内ツアー・NOBUTA GROUPマスターズGCレディースは17日、兵庫・マスターズGC（6506ヤード、パー72）で開幕。15日の練習日には、昨季限りで日本ツアーから引退した2015、16年賞金女王イ・ボミさん（韓国）が現地で感謝のキッチンカーを手配。選手や関係者にクロッフルを差し入れした。昨年、この大会で引退セレモニーが行われ、涙したボミさん。15日の指定練習日に、そのお礼と