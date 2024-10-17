「ワン・ダイレクション」の元メンバー、リアム・ペインさんが急死（ＣＮＮ）人気ボーイズバンド「ワン・ダイレクション」のメンバーだったリアム・ペインさんが１６日、南米アルゼンチンのブエノスアイレスでホテルの窓から転落して死亡した。３１歳だった。現地の警察が明らかにした。ブエノスアイレス警察によると、現地時間の同日午後、男性が恐らくは薬物か飲酒の影響で暴れているとの通報があり、警察がホテルに駆け付けた。