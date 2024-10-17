旧ジャニーズ事務所が、「SMILEーUP.」に社名を変更してからきょう10月17日で1年です。ジャニー喜多川氏からの性被害を告発した元所属タレントは、「再発防止の取り組みを今後も注視していかなければならない」と強く訴えました。「SMILEーUP.」によりますと、10月15日の時点で、性被害を訴えている人は1000人に上り、補償内容に合意したのは510人、このうち503人には支払いが完了しました。被害を告発した平本淳也さんはFNNのイン