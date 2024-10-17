リョケン恒例の「旅館大学セミナー」。通算169回を迎える今回のセミナーは、「今こそ転換の時、新たな価値を創出する商品戦略」をテーマに、兵庫県・日和山海岸の絶景を望む景勝地に位置し、個人客のニーズに対応する商品整備によりさらなる進化を遂げている「ホテル金波楼」を会場に開催します。 リョケン「旅館大学セミナー」 リョケン恒例の「旅館大学セミナー」。通算169回を迎える今回のセミナーは、「今こそ転換の