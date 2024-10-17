リツビが日本総代理店となり、引きあがった理想の小顔を実現する新マシン『WONDER FACE BEAUTY』を2024年10月21日(月)より発売します。 リツビ『WONDER FACE BEAUTY』  リツビが日本総代理店となり、引きあがった理想の小顔を実現する新マシン『WONDER FACE BEAUTY』を2024年10月21日(月)より発売。同日より10月23日(水)まで開催される「ビューティーワールド ジャパン 大阪」にて初お披露目します。【WONDER FACE