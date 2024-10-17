中国、６０歳以上人口の割合２１・１％に10日、北京市の月壇体育館で高齢者にサービスを提供する北京中医薬大学中医学院の学生ボランティア。（北京＝新華社記者/邢広利）【新華社北京10月17日】中国の23年末時点の60歳以上人口は2億9697万人（総人口に占める割合21.1％）、65歳以上人口は2億1676万人（同15.4％）だった。15歳未満の年少者と高齢者を足した人口を、労働力人口で割った比率は22.5％となった。民政部と全国