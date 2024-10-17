北海道厚真町の養鶏場で殺処分作業を進める関係者＝17日午前10時40分（共同通信社ヘリから）北海道厚真町の養鶏場で発生した高病原性鳥インフルエンザの疑い事例について、北海道は17日、遺伝子検査の結果、陽性と確認されたと発表した。今季の養鶏場での発生は全国初。北海道は飼育されている肉用鶏約1万9千羽の殺処分を開始した。鈴木直道知事は道庁で開かれた対策本部会議で「危機意識を共有し、迅速な防疫措置に全力を挙げ