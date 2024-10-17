イスラエル軍の空爆によって破壊された車両＝１５日、レバノン/Carl Court/Getty Images（ＣＮＮ）レバノン当局は１５日、イスラエルの攻撃によって過去２４時間だけで少なくとも４１人が死亡し、１２４人が負傷したことを明らかにした。政府によると、レバノンに対する攻撃は合計で１万回を超えた。レバノン政府の緊急委員会が１５日にまとめた報告によると、イスラエルのレバノンに対する攻撃は過去２４時間だけで１４６回に上っ