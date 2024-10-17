ロバーツ監督が番組内で明かすドジャース・大谷翔平投手を1番で起用し続ける理由を、デーブ・ロバーツ監督が米番組で明かした。ポストシーズンではリーグ優勝決定シリーズ第2戦を終え、走者を置いた状況では5打数4安打と打ちまくっている一方で、走者なしの状態では19打数無安打。司会者からは打順の大谷の変更について問われた。米スポーツ局「FOXスポーツ」のコーナー「The Herd with Colin Cowherd」で、司会を務めるコリン