バレーボールの新リーグ「大同生命ＳＶリーグ」が１１日に開幕した。男子で昨年のＶリーグを制したサントリーには今季、日本代表でイタリア１部リーグ・セリエＡのパドバで活躍した高橋藍（２３）が加入。同代表の石川祐希（ペルージャ）の中大時代の指導者で、京都・東山高で高橋を育てた松永理生さん（４３）が取材に応じ、強さの秘密を明かした。中大で石川という圧倒的な才能に出会ってしまった松永さん。“天才”の基準が