ＴＢＳの江藤愛アナウンサーが１７日、木曜進行を務める同局系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）を「夏休み」で欠席した。宇賀神メグアナが「江藤アナウンサーは今週、夏休みです」と告知していた。江藤アナは同番組の金曜総合司会を務めているが１８日の生放送は欠席の見込みだ。