PicoFlix Amazonは、Amazonプライム会員限定セール「プライム感謝祭」の先行セールを開始した。JMGOのプロジェクターがセール対象になっており、17日9時に編集部が確認したところ、モバイルタイプの「PicoFlix」が20% OFFの71,984円、ジンバル一体型のフルHDモデル「N1S」が20% OFFの119,504円、4Kモデル「N1S Ultra 4K」が20% OFFの274,384円となっている。 Amazonプライムでは、プライム感謝祭