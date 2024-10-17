私はヒカリです。夫のケンイチ、小1の娘モカと一緒に3人で暮らしています。モカの運動会がおこなわれることになり、私たち夫婦は趣味でもあるカメラを片手に気合い十分。しかしケンイチは、勝手に義母を呼んでしまっていたのです。義母のことは決して嫌いなわけではありません。しかし義母は「モカに興味がないのかも」と思うことも多く、ケンイチが無理に呼んだのではないかと心配になってしまいました。義母はやはりずっとダンマ