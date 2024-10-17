楽天・三木肇新監督が１７日、宮城県仙台市内の楽天モバイルパークで就任会見に臨んだ。「野球をしてきた者として名誉なこと。自分自身も想像を超えた覚悟です」と決意を口にした。２０年以来自身２度目の１軍監督となった三木監督。現状のチームの課題を含め「基本的には野球は守り。バッテリーを中心に進めていかないといけない。ランナーを活用しながらどう点につなげるか、選手と意思共通しながら工夫、模索していきたい」