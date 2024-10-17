◆米大リーグナ・リーグ優勝決定シリーズ第３戦メッツ―ドジャース（１６日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝シティフィールド）ドジャース先発Ｗ・ビューラー投手が、敵地のメッツ戦に先発登板。１死満塁のピンチを無失点で切り抜けた。２回表に２点を先取して迎えた、その裏。１アウトから四球、安打、四球で１死満塁のピンチを招いた。９番アルバレスに対しカウント２―２から外角いっぱいの直球で見逃し三振を奪って２