韓国の世界的人気７人組グループＢＴＳのメンバー、Ｊ―ＨＯＰＥが１７日、兵役を終えて除隊した。メンバーでは最年長のＪＩＮに続いて２人目。施設から出たＪ―ＨＯＰＥは待ち構えた報道陣の前に姿を見せた。先に除隊していたＪＩＮと抱き合い、大きな花束を手渡された。その後Ｊ―ＨＯＰＥは報道陣に向かって敬礼し、両手を大きく広げ「元気に戻ってまいりました」と笑顔であいさつした。ネット上では「おかえりなさい」「