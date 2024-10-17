ＳＵＢＡＲＵは１７日、次世代ハイブリッド車（ＨＶ）の基幹システム「ストロングハイブリッド」を発表した。エンジンの機能強化や新開発のバッテリーパックで、燃費性能を従来モデルから約２割向上させた。燃料タンクの容量も増やし、燃料が満タンであれば給油なしで１０００キロ以上走行できる。同日から先行予約を開始した新型スポーツ用多目的車（ＳＵＶ）「クロストレック」に加え、２０２５年度に発売する「フォレスター