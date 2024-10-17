２０１８年５月１６日に亡くなった歌手・西城秀樹さん（享年６３）の長男・木本慎之介（２１）が１７日までに自身のＳＮＳで、最新ショットを披露した。１６日付のインスタグラムに動画を投稿した木本。グレーのコート、ダメージデニム姿で路上を歩いている。オーラを感じるりりしい横顔にフォロワーは「イケメン顔にコート姿がカッコいい」「シックで大人って感じ」「顔と雰囲気と段々大人っぽくなって来ましたね」「モデルの