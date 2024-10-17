豪州9月雇用統計は力強い内容、利下げ時期さらに遅れるか雇用者数予想はるかに上回る増加 豪州9月の雇用統計は力強い内容となった。雇用者数が6万4100人増と、市場予想の2万5000人増をはるかに上回った。失業率は4.1%と前回と変わらず。労働参加率は過去最高水準。今月末に発表される第3四半期CPIも強ければ豪中銀の利下げ開始は予想よりも遅れる可能性がある。 雇用統計を受け豪ドルが急伸、対ドルで0.4%上昇。豪ドル円は