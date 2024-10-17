北海道は１７日、厚真（あつま）町の養鶏場で死んだ鶏を遺伝子検査した結果、高病原性鳥インフルエンザウイルス（Ｈ５亜型）が検出されたと発表した。今季、養鶏場で感染が確認されたのは国内で初めてで、過去最も早いという。道は、この養鶏場で飼育する全ての肉用鶏約１万９０００羽の殺処分を始めた。北海道は１７日、厚真（あつま）町の養鶏場で死んだ鶏を遺伝子検査した結果、高病原性鳥インフルエンザウイルス（Ｈ５亜型