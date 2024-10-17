中国「ＳＨＥＩＮ」、フランス２位のアパレルブランドにＬＳＡ発表広東省肇慶市にあるSHEINの倉庫センター。（資料写真、肇慶＝新華社配信）【新華社パリ10月17日】フランスの業界専門誌「LSA」がこのほど発表したランキングによると、中国のアパレル電子商取引（EC）サイト「SHEIN（シーイン）」はフランス国内での2023年の売上高でアパレルブランドの2位に立った。スペインのZARA（ザラ）に僅差で及ばなかった。SHEINはス