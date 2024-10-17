日本麻酔科学会が10月16日、⼭蔭道明理事⻑の名義で「静脈麻酔薬プロポフォールの不適切使⽤について」と題した声明文を発表。「一部のメディアにおいて、医療において厳格に管理されるべき静脈麻酔薬が、娯楽やいたずらの⽬的で使用される場⾯が⾒受けられます」とし、「特に10⽉14⽇配信開始の番組において」と、特定の番組を示唆する形で「深い憂慮を抱いております」と強