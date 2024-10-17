水谷豊（72）主演のテレビ朝日系ドラマ「相棒season23」（水曜午後9時）の第1話が16日に放送され、平均世帯視聴率が12・6％（関東地区）だったことが17日、ビデオリサーチの調べで分かった。平均個人視聴率は7・0％だった。水谷演じる杉下右京と寺脇康文（62）演じる亀山薫の黄金コンビも、復活から3シーズン目に突入。通算10シーズン目となるアニバーサリーイヤーは、警視庁創立150周年でもある。常に“時代”を描いてきたが、水