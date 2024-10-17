全国の自治体などでホームページ（HP）につながりにくくなるシステム障害が相次いだ問題で、衆院選公示日の15日、自民党のHPもつながりにくくなっていたことが分かった。【画像】SNSの「掃除人」たちが働く部屋巨大IT委託、数分で削除の判断党本部によると、同日午後4時半ごろ〜午後10時半ごろ、党のHPのトップページがつながりにくくなっていたという。衆院選用の特設サイトはつながったといい、広報担当者は「原因は調査中